В Кузбассе возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

КЕМЕРОВО, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП с участием иномарки и микроавтобуса в Кемеровском районе, в котором пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном главке МВД.

Авария произошла утром в четверг на 21-м километре автодороги "Кемерово-Елыкаево-Старочервово". Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус марки ГАЗ, в котором на смену ехали работники дома-интерната для престарелых и инвалидов. В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса.

"По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Hyundai. В настоящее время следователем ОМВД по Кемеровскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в полиции, в рамках расследования назначены судебные медицинская и автотехническая экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле прокуратуры Кемеровского района.

Ранее сообщалось, что всех пострадавших с различными травмами доставили в Кемеровскую областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Лечение в стационаре назначено 12 из них, состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Пострадавшим в ДТП сотрудникам дома-интерната по поручению губернатора Амана Тулеева будет оказана материальная помощь.