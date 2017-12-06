В Геленджике завели дело после убийства щенков на станции техобслуживания

КРАСНОДАР, 6 дек — РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в Геленджике в отношении 25-летнего работника станции техобслуживания, который подозревается в убийстве щенков, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

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"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Санкции статьи предусматривают арест до шести месяцев", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранителям Геленджика поступило сообщение от работников одной из станций техобслуживания о факте жестокого обращения с животными. Сотрудники полиции обнаружили тела щенков, закопанных на территории станции. Полицейские установили, что к случившемуся причастен один из работников станции, 25-летний житель Ростовской области.

По информации в соцсетях, подозреваемый повесил щенков при помощи проволоки на заборе.

Отмечалось, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего правоохранители составили в отношении него административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

В настоящее время геленджикский городской суд приговорил задержанного к 10 суткам административного ареста, добавили в главке.