В Геленджике живодер убил щенков на станции техобслуживания

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Полиция в Геленджике проводит проверку в отношении 25-летнего работника станции техобслуживания, который подозревается в жестоком убийстве щенков, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о факте жестокого обращения с животными поступило правоохранителям от работников одной из станций техобслуживания (СТО). По информации в соцсетях, подозреваемый повесил щенков при помощи проволоки на заборе.

"В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили тела щенков, закопанных на территории СТО. Опросив свидетелей и очевидцев, полицейские установили, что к случившемуся причастен один из работников станции, 25-летний житель Ростовской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего правоохранители составили в отношении него административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

"В настоящее время останки животных направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", — добавили в главке.