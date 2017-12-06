В Петербурге прокуратура вызвала руководство ТРК после скандала с инвалидом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Руководство торгово-развлекательного комплекса "Атлантик Сити" в Петербурге, где из кафе в кинотеатре "Мираж Синема" выгнали ребенка-инвалида, вызвано в прокуратуру для дачи объяснений, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Ранее сообщалось, что в кинотеатре в Петербурге отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждали, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать. По данному факту были организованы проверки прокуратуры и Роспотребнадзора.

"В прокуратуру вызвано руководство торгово-развлекательного комплекса для дачи объяснений. Решается вопрос о вынесении актов реагирования, поскольку в комплексе были выявлены нарушения требования закона о доступной среде для маломобильных групп населения", — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе комплексной выездной проверки с привлечением специалистов и общественных организаций в комплексе "Атлантик Сити", кинотеатре "Мираж Синема" и в кафе. По окончании проверки будет дана окончательная оценка произошедшего случая, сказала собеседница агентства.