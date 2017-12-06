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Происшествия

В Петербурге прокуратура вызвала руководство ТРК после скандала с инвалидом

04:3306.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург. Архивное фотоВид на Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Руководство торгово-развлекательного комплекса "Атлантик Сити" в Петербурге, где из кафе в кинотеатре "Мираж Синема" выгнали ребенка-инвалида, вызвано в прокуратуру для дачи объяснений, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник прокурора города по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ранее сообщалось, что в кинотеатре в Петербурге отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждали, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать. По данному факту были организованы проверки прокуратуры и Роспотребнадзора.

"В прокуратуру вызвано руководство торгово-развлекательного комплекса для дачи объяснений. Решается вопрос о вынесении актов реагирования, поскольку в комплексе были выявлены нарушения требования закона о доступной среде для маломобильных групп населения", — сказала собеседница агентства.

По словам представительницы надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе комплексной выездной проверки с привлечением специалистов и общественных организаций в комплексе "Атлантик Сити", кинотеатре "Мираж Синема" и в кафе. По окончании проверки будет дана окончательная оценка произошедшего случая, сказала собеседница агентства.

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