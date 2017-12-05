В Петербурге из-за дефекта теплотрассы по улице разлился кипяток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Дефект тепломагистрали во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во вторник днем привел к разливу кипятка по проезжей части, движение транспорта ограничено, сообщил РИА Новости представитель АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Информация о технологическом нарушении на тепломагистрали диаметром 800 миллиметров на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы во Фрунзенском районе поступила в 14.10 мск. Сейчас на месте находится аварийная бригада, идет локализация дефекта. Также обеспечиваются необходимые меры безопасности, поскольку горячая вода разлилась по проезжей части. В частности, ограничено движение транспорта по Будапештской улице от проспекта Славы до улицы Белы Куна", — сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, сколько жилых домов попало в зону технологического нарушения и в каком режиме осуществляется отопление квартир. "Эти данные поступят после локализации дефекта", — отметил он.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге температура воздуха составляет около 0 градусов, ветер 2-5 метров в секунду.

​