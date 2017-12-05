В Петербурге из-за дефекта теплотрассы по улице разлился кипяток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Дефект тепломагистрали во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга во вторник днем привел к разливу кипятка по проезжей части, движение транспорта ограничено, сообщил РИА Новости представитель АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Собеседник агентства не уточнил, сколько жилых домов попало в зону технологического нарушения и в каком режиме осуществляется отопление квартир. "Эти данные поступят после локализации дефекта", — отметил он.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге температура воздуха составляет около 0 градусов, ветер 2-5 метров в секунду.
"@flashnord: Проспект Славы в Петербурге залило кипятком https://t.co/BVnyjUs81L pic.twitter.com/kSlaEuOehf" прокатилась с кипятком!— женяптицына (@pinavolshebnica) 5 декабря 2017 г.