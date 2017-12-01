САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Предполагаемый шпион СБУ, задержанный в Тольятти, улетел из России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как отметил источник, мужчина вылетел из Самары рейсом в Стамбул в 2.05 мск. Из Турции он должен проследовать на Украину — в Одессу.
Ранее сообщалось, что украинца Сергея Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе в Тольятти, задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Мужчина признался, что приехал в регион для того, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и о его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал.
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.