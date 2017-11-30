В Дагестане родственник пациента избил врача

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Родственник пациента, доставленного с огнестрельным ранением в Центральную городскую больницу дагестанского Буйнакска, нанёс врачу медучреждения тяжёлые травмы, по данному факту проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"По словам очевидцев, во время проведения хирургами операции, родные и близкие пациента попытались прорваться в операционную. В это время врач-травматолог Муслим Магомедов, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему, сделал замечание и потребовал освободить проход в операционный блок, после чего один из родственников набросился на медработника с кулаками. В результате побоев врач госпитализирован в травматологическое отделение с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой", — рассказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту проводится проверка.

Он добавил, что инцидент произошёл в понедельник, после того как в больницу привезли пациента с огнестрельным ранением.

"Личность нападавшего уже установлена. Как сообщил заместитель начальника городского отдела ОМВД Насир Маммаев, на данный момент проводятся мероприятия по его задержанию", — сказал собеседник.

По его словам, после инцидента в больнице установили тревожную кнопку, камеры наблюдения и заключили договор на охрану территории медучреждения.