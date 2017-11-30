На заводе в Тольятти опровергли информацию о работающем у них шпионе

САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. На судоремонтном заводе в Тольятти назвали ложной информацию о работающем у них украинском шпионе, сообщили РИА Новости в приемной предприятия.

Ранее источник в правоохранительных органах Самарской области сообщил, что украинца Сергея Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе в Тольятти, задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Мужчина признался, что приехал в регион для того, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и о его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал.

"Это крайне ложная информация. Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет", — пояснил собеседник агентства.

Как ранее отметил источник в правоохранительных органах региона, сведения о деятельности тольяттинского завода Сергей Сотников не успел никому передать, поскольку был задержан. По информации силовиков, мужчина не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье "Шпионаж". По словам источника, его действия квалифицированы как нарушение миграционного законодательства, в связи с чем его депортируют на родину, предположительно, в пятницу ночью.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.