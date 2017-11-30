В Москве после прорыва труб с горячей водой пострадали восемь человек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. При прорыве трубопровода горячего водоснабжения в Москве пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пострадали восемь человек, из них пять человек госпитализированы", — сказал собеседник агентства, не уточняя деталей.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии. В ходе оперативного совещания министр потребовал не допустить снижения подачи тепла в квартиры и социально значимые заведения на востоке Москвы.

Вечером в среду в районе Гольяново прорвало трубу горячего водоснабжения. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения "с пониженными параметрами теплосети".

Около половины второго ночи аварию локализовали, подачу тепла восстановили в штатном режиме.