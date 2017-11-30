Пучков потребовал контролировать температуру в домах после ЧП в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава МЧС России потребовал взять под жесткий контроль температуру в квартирах, а также социально значимых объектах на востоке Москвы после аварии на теплотрассе.

"Вы не за температурой теплоносителя следите, а следите за температурой у жильцов в квартирах. Возьмите на жесткий контроль соблюдение теплового режима в домах и на социально значимых объектах", — заявил Пучков в четверг в ходе оперативного совещания.

Он потребовал отправить на социально значимые объекты сводные оперативные группы.

"И доведите до всех жителей план-график восстановления тепла", — подчеркнул Пучков. Особое внимание он поручил уделить многодетным семьям и пожилым людям, оказать им адресную помощь.

Кроме того, глава МЧС попросил заблаговременно довести информацию, если детские сады не смогут в пятницу начать работу. В то же время начальник ГУМЧС по Москве Илья Денисов сообщил, что авария не повлияет на работу детсадов и школ.

Вице-мэр Петр Бирюков ранее сообщил РИА Новости, что в районе Гольяново на востоке города произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения, по резервной схеме запитаны 18 зданий, в их числе девять жилых домов и одна школа. Московская объединенная энергетическая компания устраняет прорыв на сетях. По данным Минэнерго РФ, около 900 многоквартирных домов из-за аварии были переведены на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами теплосети. Сообщалось, что авария локализована.