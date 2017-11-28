В Петербурге суд вынес приговор фигурантам дела полковника МВД Федосова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник приговорил к условным срокам за покушение на мошенничество двоих фигурантов дела с участием полковника управления собственной безопасности МВД Виталия Федосова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что 27 июля горсуд Петербурга осудил на 2 года условно старшего оперуполномоченного по особо важным делам 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России полковника Виталия Федосова по делу о мошенническом хищении 105 тысяч рублей.

Во вторник Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Максима Пешкова и Вадима Калинина, признанных виновными в преступлении "приготовление к мошенничеству в особо крупном размере". "Суд назначил наказание: Пешкову в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно, с испытательным сроком 3 года. Калинину в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, суд установил, что Калинин получил от знакомого ему сотрудника 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД Федосова информацию, что в ГСУ СК по Петербургу расследуется уголовное дело в отношении гражданина, которому предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в организации преступного сообщества. Полковник Федосов также сообщил Калинину, что объектом оперативной заинтересованности является знакомый этого обвиняемого. По версии следствия, у Калинина возник преступный умысел на хищение денег у знакомого обвиняемого, он привлек соучастником Пешкова.

Как отмечает следствие, Пешков 7 сентября 2016 года в ресторане на встрече со знакомым обвиняемого сообщил о якобы имеющейся возможности через сотрудников 17-го отдела за 2 миллиона долларов повлиять на ход расследования уголовного дела, обеспечить освобождение из-под стражи обвиняемого и переквалифицировать его действия, а также самому избежать ответственности.

Однако в конечном итоге Пешков и Калинин не смогли довести преступный умысел до конца, поскольку знакомый обвиняемого обратился в правоохранительные органы. "Пешков и Калинин были задержаны 23 декабря 2016 года. Вину признали. До оглашения приговора в отношении каждого фигуранта действовала мера пресечения в виде залога в размере 2 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.