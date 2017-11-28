В Совфеде рекомендовали одобрить закон о блокировке звонков о "минировании"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Комитет Совфеда по экономической политике рекомендовал палате одобрить закон, позволяющий блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора. Документ также предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, отправляющего такие sms-сообщения.
Сенаторы планируют рассмотреть закон в среду, 29 ноября.
Согласно поправкам, передающий sms-сообщение оператор связи обязан передавать в сеть другого оператора в неизменном виде номер, выделенный абоненту, инициировавшему отправку данного сообщения, в соответствии с условиями договора об оказании услуг связи.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, не выделенных инициатору такой рассылки оператором связи, а происходящая в этом случае подмена номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения.
Изменения обязывают оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.
Подобный запрос также может быть направлен по результатам контрольных мероприятий в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.
Кроме того, закон предполагает, что у оператора связи появляется обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются sms-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки.