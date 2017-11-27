В Петербурге оштрафовали экс-инспектора ДПС, бравшего взятки за мнимые ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга в понедельник приговорил к штрафу в размере 1,1 миллиона рублей бывшего инспектора ДПС, бравшего взятки за оформление фиктивных ДТП, сообщил РИА Новости представитель объединённой пресс-службы судов Петербурга (ОПС).

По словам собеседника агентства, 47-летний водитель-инструктор одного из автотранспортных предприятий города Станислав Аверичев был признан судом виновным в 12 эпизодах получения взяток во время службы в должности инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Петербурга в период с ноября 2015 по декабрь 2016 года.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд назначил Аверичеву наказание в виде штрафа в размере одного миллиона ста тысяч рублей с лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рапорт об обнаружении признаков преступления — получения инспектором ДПС Аверичевым взятки, был составлен следователем следственного отдела по Петродворцовому району ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу 16 февраля 2017 года. Накануне явку с повинной учинил некий гражданин Валиев, рассказавший о первом эпизоде дачи взятки Аверичеву 10 ноября 2015 года.

Следствием установлено, что Валиев К.Р. привозил взятки Аверичеву в его ночные дежурства. Вознаграждение в размере 25 тысяч рублей полагалось за оформление фиктивного ДТП, якобы произошедшего с участием трёх автомобилей на глухом перекрёстке в пригородах Петербурга: Петергофе, Стрельне или Ломоносове. За мнимое ДТП с участием двух авто размер взятки составлял 15 тысяч рублей. Как правило Аверичев подделывал протоколы о ДТП прямо в рабочем кабинете.

Последнюю установленную следствием взятку 20 тысяч рублей Аверичев получил 15 января 2016 года в служебной "Ладе" от пьяного водителя Nissan Almera. Установленная следствием общая сумма взяток составила 260 тысяч рублей.