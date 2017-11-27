Осужденный за подготовку взрыва в Новгородском Кремле получил еще один срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к двум годам колонии строгого режима за экстремистский пост "ВКонтакте" осужденного в 2010 году за подготовку подрыва стены Новгородского Кремля Владимира Тимошенко, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным СК, уроженец Кисловодска 1973 года рождения Владимир Тимошенко 31 января 2015 года, находясь в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области, попросил свою знакомую опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" с его персональной страницы текст, содержащий высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, и носящий оскорбительный и унизительный характер в отношении служащих учреждений и институтов государственной власти. СК отмечал, что сама женщина не была осведомлена о преступном умысле Тимошенко.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в ИК строгого режима", — говорится в сообщении.

Тимошенко был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, защиту Тимошенко осуществлял адвокат Виталий Черкасов, бывший соучредитель "Межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений "Агора", признанной иностранным агентом. В целях формирования линии защиты по уголовному делу адвокатом Черкасовым для подготовки заключения специалиста-эксперта был привлечен исследователь Института Гарримана Колумбийского университета (Нью-Йорк) Дмитрий Дубровский, ассоциированный сотрудник АНО "Центр независимых социологических исследований", принудительно включённой в реестр НКО-"иностранных агентов", а также бывший сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Тимошенко в 2010 году был осужден на пять с половиной лет строгого режима за подготовку подрыва стены Новгородского кремля во время проведения в Великом Новгороде Ганзейских дней нового времени. Как сообщала Генпрокуратура, "целью его действий явилось желание обратить на себя внимание как на борца за интересы русских в России, объединение всех радикальных политических организаций и воздействие на принятие органами власти РФ решений, отвечающих его мировоззрению".

Тимошенко был задержан в июне 2009 года. В квартирах задержанного в Великом Новгороде и Кисловодске были обнаружены самодельные взрывные устройства и пособия по их изготовлению, взрывчатка, боеприпасы, альпинистское снаряжение, приспособления и материалы для маскировки и снайперской стрельбы, пневматическое и холодное оружие, материалы экстремистской направленности.