Источник назвал причину перестрелки в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Перестрелка в Магарамкентском районе Дагестана произошла из-за долгов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее представитель регионального МВД сообщил РИА Новости, что два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана. Полиция задержала шестерых, разыскиваются еще от 10 до 15 человек, причастных к перестрелке, объявлен план "Перехват".

"Всего в конфликте приняло участие около 20 человек. Одна группировка приехала в Магарамкентский район из Дербента. Спор возник из-за денег, а точнее из-за долгов", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в инциденте принимали участие родственники главы Магарамкентского района; один из них, Эльдар Яралиев, был убит, а племянник главы района доставлен в больницу.