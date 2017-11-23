В Дагестане после перестрелки объявили план "Перехват"

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Шесть человек, причастных к перестрелке в Магарамкентском районе Дагестана, задержаны, полиция объявила план "Перехват", разыскивается до 15 человек, причастных к вооруженному инциденту, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

Ранее сообщалось об одном задержанном.

"Полиция уже задержала шесть человек, разыскивается от 10 до 15 человек, причастных к перестрелке, объявлен план "Перехват"", — рассказал собеседник агентства.

Ранее представитель регионального МВД рассказал РИА Новости, что два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана.