МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Водитель Владимир Бельский, который в Приозерске Ленинградской области наехал на ребенка, чтобы "проучить" его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Приговором суда Бельскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере 150 тысяч рублей", — сказала Петренко.
Бельского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия") и статьей 116 УК РФ ("Побои"), уточнила представитель СК.