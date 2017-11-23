МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Водитель Владимир Бельский, который в Приозерске Ленинградской области наехал на ребенка, чтобы "проучить" его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, 54-летний водитель внедорожника Владимир Бельский 9 марта в Приозерске совершил наезд на одного из мальчиков, которые во время игры у проезжей части стреляли по машинам из игрушечного автомата. СК по Ленобласти также сообщал, что после наезда водитель поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции. Бельский 16 марта был заключён под стражу.

"Приговором суда Бельскому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, а также удовлетворен гражданский иск потерпевших в размере 150 тысяч рублей", — сказала Петренко.

Бельского признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия") и статьей 116 УК РФ ("Побои"), уточнила представитель СК.