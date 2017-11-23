В Петербурге промышленный альпинист погиб, сорвавшись с высоты 28-го этажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Промышленный альпинист погиб в Санкт-Петербурге, сорвавшись с высоты 28-го этажа, по факту происшествия идет проверка, сообщает городское Главное следственное управление Следственного комитета РФ.
Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Следователи провели осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников государственной инспекции труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения обстоятельств и причины смерти потерпевшего, добавили в ведомстве.