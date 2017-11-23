В Петербурге промышленный альпинист погиб, сорвавшись с высоты 28-го этажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Промышленный альпинист погиб в Санкт-Петербурге, сорвавшись с высоты 28-го этажа, по факту происшествия идет проверка, сообщает городское Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

"Как следует из материалов проверки, утром 22 ноября при производстве малярных работ на фасаде здания, расположенного на улице Федора Абрамова, промышленный альпинист сорвался с высоты 28 этажа. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Следователи провели осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников государственной инспекции труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения обстоятельств и причины смерти потерпевшего, добавили в ведомстве.