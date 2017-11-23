Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 ноя — РИА Новости. Трое из шести пострадавших в крупном ДТП, которое произошло в среду в Карабудахкентском районе Дагестана, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

В среду на 840-м километре автодороги Р-217 "Кавказ" в Дагестане столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики, три человека погибли, еще шесть пострадали, в том числе ребенок.

"Состояние троих пострадавших, в том числе женщины, оценивается как тяжелое. Состояние остальных, в том числе ребенка, оценивается как средней степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пострадавшие находятся в разных больницах республики.

"Трое находятся в Центральной городской больнице Каспийска, один человек находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре, еще двое находятся в Карабудахкентской больнице", — сказал собеседник.