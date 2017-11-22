В Дагестане три человека погибли в ДТП

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще шесть пострадали, в том числе ребенок, при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ" в Дагестане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 840-м километре автодороги в Карабудахкентском районе столкнулись две легковушки. По предварительным данным, пострадали девять человек, трое из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести доставлены шесть человек, среди которых ребенок. Обстоятельства ДТП выясняются.