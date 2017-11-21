В Ульяновске заключенные напали на сотрудников колонии

САМАРА, 21 ноя — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту нападения осужденных на сотрудников колонии в Ульяновске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По информации прокуратуры, инцидент произошел во вторник. В результате нападения заключенных за медицинской помощью обратились два сотрудника колонии.

"Ульяновская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области проводит проверку по факту нападения группы осужденных на двух сотрудников колонии № 9", — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, нападение произошло в тот момент, когда начальник отдела безопасности исправительного учреждения и его подчиненный проводили технический осмотр "помещения камерного типа, в котором находятся нарушители требований режима".

Напавшие осужденные, по данным ведомства, отбывают наказание за кражи, грабеж и разбой.