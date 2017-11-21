Академик РАН дал оценку сообщениям о высоком уровне радиации на Урале

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Академик РАН, доктор химических наук Борис Мясоедов в беседе с RT прокомментировал сообщения Росгидромета о загрязнении атмосферы радиоактивным изотопом рутения-106 в Челябинской области.
По словам ученого, вначале нужно разобраться, где было зафиксировано загрязнение: в воздухе или в месте выброса. "Это разные вещи. Потому что, попадая в воздух, он (рутений — ред) в миллионы раз разбавляется", — пояснил Мясоедов.
Он добавил, что информация достоверна, раз ее опубликовал Росгидромет. "Но если бы это представляло какую-то угрозу, то тут же были бы приняты меры — ограничение выхода на улицу и так далее. Раз комментариев не последовало, это косвенно значит, что никакой опасности это не представляет" — пояснил академик.
Ранее Росгидромет опубликовал сообщения об экстремально высоком загрязнении атмосферы в сентябре-октябре в Челябинской области радиоактивным рутением. По данным, службы, наиболее значительные концентрации Ru-106 обнаружены в населенных пунктах около комбината "Маяк" (город Озерск) — предприятия, где перерабатывается отработавшее ядерное топливо.
Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал журналистам, что Росгидрометцентр не сообщал властям о повышенном уровне радиации.
Министр пояснил, что когда в СМИ стали появляться сообщения об аварии и облаке рутения-106, ведомство обратилась в Гидрометцентр, где им ответили, что радиационный фон колебался, но не приближался к опасному. Он также обратил внимание, что источники, которые первыми распространили сведения о радиации, находились во Франции, где есть конкурирующее с "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов.