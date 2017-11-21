Академик РАН дал оценку сообщениям о высоком уровне радиации на Урале

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Академик РАН, доктор химических наук Борис Мясоедов в беседе с RT прокомментировал сообщения Росгидромета о загрязнении атмосферы радиоактивным изотопом рутения-106 в Челябинской области.

По словам ученого, вначале нужно разобраться, где было зафиксировано загрязнение: в воздухе или в месте выброса. "Это разные вещи. Потому что, попадая в воздух, он (рутений — ред) в миллионы раз разбавляется", — пояснил Мясоедов.

Он добавил, что информация достоверна, раз ее опубликовал Росгидромет. "Но если бы это представляло какую-то угрозу, то тут же были бы приняты меры — ограничение выхода на улицу и так далее. Раз комментариев не последовало, это косвенно значит, что никакой опасности это не представляет" — пояснил академик.

Ранее Росгидромет опубликовал сообщения об экстремально высоком загрязнении атмосферы в сентябре-октябре в Челябинской области радиоактивным рутением. По данным, службы, наиболее значительные концентрации Ru-106 обнаружены в населенных пунктах около комбината "Маяк" (город Озерск) — предприятия, где перерабатывается отработавшее ядерное топливо.

В "Маяке" заявили, что загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 не связано с деятельностью предприятия . Там пояснили, что работы по выделению Ru-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал журналистам, что Росгидрометцентр не сообщал властям о повышенном уровне радиации.

Министр пояснил, что когда в СМИ стали появляться сообщения об аварии и облаке рутения-106, ведомство обратилась в Гидрометцентр, где им ответили, что радиационный фон колебался, но не приближался к опасному. Он также обратил внимание, что источники, которые первыми распространили сведения о радиации, находились во Франции, где есть конкурирующее с "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов.