В Минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Домодедовском районе Московской области, 11 из них госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, сообщили РИА Новости пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения.

"Двенадцать пострадавших, одиннадцать госпитализировано в Домодедовскую ЦГБ. Все средней тяжести и легкие. Детей нет среди них", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в ДТП с автобусом утром во вторник пострадали 10 человек.

Как уточнял РИА Новости представитель регионального главка МЧС, ДТП произошло в селе Ям Домодедовского района. В ГУМВД по Московской области подтвердили факт столкновения автобуса с автомобилем Mitsubishi. По данным ведомства, автобус от удара съехал в кювет и опрокинулся.