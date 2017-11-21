В Московской области на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Автобус опрокинулся в Домодедовском районе Московской области на трассе "Дон", по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 34-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в городском округе Домодедово перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 47 человек. Движение автотранспорта на месте ДТП регулируют сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.