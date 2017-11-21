С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Служба судебных приставов Петербурга взыскала 1 миллион рублей компенсации морального вреда с предприятия электротранспорта в пользу женщины, потерявшей отца в ДТП с участием трамвая, сообщает пресс-служба городского управления ФССП.

По данным ведомства, Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с ГУП "Горэлектротранс" 1 миллиона рублей морального вреда в пользу петербурженки.

В начале года водитель трамвая не пропустил пешехода – отца взыскательницы, в результате ДТП пострадавший скончался. Ведомство отмечает, что, по словам потерпевшей, не пережила эту трагедию и её мать, которая умерла от переживаний через несколько месяцев.

"После возбуждения исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, принадлежащих должнику. Также был произведен розыск счетов предприятия, с одного из которых впоследствии и была списана сумма задолженности в полном объеме", — говорится в сообщении.