В Гатчине ребенок получил травму головы на перемене в музыкальной школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют обстоятельства получения травм девятилетним мальчиком, который, по предварительным данным, упал с лестницы в музыкальной школе в Гатчине, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

По данным следствия, мальчик с перелом костей черепа и ушибом головного мозга был доставлен в больницу вечером 20 ноября из музыкальной школы города Гатчина.

"По предварительным данным, ребенок во время перемены бежал по вестибюлю музыкальной школы, запнулся за напольный ковер и упал с лестницы, в результате падения он получил указанные повреждения", — говорится в сообщении.

Идет доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.