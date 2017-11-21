В Петербурге после прорыва труб машина провалилась в яму

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль провалился в яму, образовавшуюся на месте прорыва двух трубопроводов в Санкт-Петербурге, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В яму после прорыва трубопроводов диаметром 500 и 800 миллиметров провалился легковой автомобиль, пострадал один человек",- сказал собеседник агентства.

По его словам, машина уже извлечена из ямы. Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 24.00 мск вторника.