Защита Алисовой готовит иск против отца погибшего в ДТП в Балашихе мальчика

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (82)

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Защита Ольги Алисовой, приговоренной к трем годам колонии-поселения за смерть мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, готовит иск к отцу ребенка, заявила РИА Новости в понедельник адвокат Наталья Куракина.

"Хочу отметить бесконечную ложь, оговор и клевету со стороны потерпевших. Бездоказательно поливать грязью человека не получится — мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко", — сказала адвокат.

По ее утверждению, отец ребенка бездоказательно обвинил ее подзащитную в "наркомании, распространении наркотиков и преступном сговоре".

Комментариями защиты Шимко РИА Новости пока не располагает.

Как установил суд, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется. Расследование по этому факту продолжается.