Против мужчины, "заминировавшего" самолет в "Пулково", возбудили дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который после опоздания на посадку сообщил о минировании самолета в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Сообщение о том, что неизвестный заявил, что на борту самолета, сообщением "Санкт-Петербург – Новосибирск" якобы может находиться опасный предмет, поступило 17 ноября. Было проведено обследование самолета, повторный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа с участием кинологов со служебно-розыскными собаками. В результате проведенной проверки опасных предметов обнаружено не было. В результате вылет авиарейса был задержан на 2,5 часа.

"В ходе дальнейших мероприятий транспортными полицейскими по подозрению в совершении данного противоправного деяния выявлен и задержан 48-летний уроженец Алтайского края. Установлено, что пассажир рейса сообщением "Санкт-Петербург – Новосибирск" опоздал на посадку. Мужчине предложили поменять билет, но гражданин заявил, что самолет не сможет улететь без него и сообщил о ложном минировании", — говорится в сообщении.

Установлено также, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", а также составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).