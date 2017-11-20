Алисова, насмерть сбившая ребенка в Балашихе, обжаловала приговор

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (81)

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. Архивное фото

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Защита Ольги Алисовой, которую Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения за смерть мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, обжаловала приговор, заявила РИА Новости адвокат Наталья Куракина.

"Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр", — сказала она.

В свою очередь судья ранее сообщить в адвокатскую палату, где зарегистрирована Куракина, о допущенных ею в ходе процесса нарушениях. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Как установил суд, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется. Расследование по этому факту продолжается.