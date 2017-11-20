На Сахалине нашли туристов, пропавших в районе мыса Евстафия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Сахалинские спасатели нашли живыми троих туристов, пропавших накануне в районе мыса Евстафия, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области со ссылкой на врио начальника регионального главка Александра Шестакова.
"Пропавшие в воскресенье двое мужчин и женщина найдены, их автомобиль застрял на берегу Охотского моря. Пострадавших доставили в пожарную часть села Новиково Корсаковского района, в медицинской помощи они не нуждались", — приводит пресс-служба слова Шестакова.