На Сахалине ищут трех человек, пропавших на мысе Евстафия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя — РИА Новости. На Сахалине ищут троих человек, пропавших на мысе Евстафия в Корсаковском районе, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Поздно вечером в воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том что в воскресенье, примерно в 11.00 (03.00 мск) в район мыса Евстафия выехали на внедорожнике двое мужчин и одна женщина и до сих пор не вернулись. О пропаже людей сообщили их товарищи", — говорится в сообщении.

Утром в понедельник в район поисков выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, которые планируют обследовать участок дороги от села Новиково до мыса Евстафия. Рассматривается возможность привлечения к поискам вертолета Ми-8 Сахалинского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Сейчас в поисковых работах задействованы 11 человек и 3 единицы техники.