После гибели женщины при пожаре на складе в Волгограде СК начал проверку

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе г.Волгограда. 16 ноября 2017

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе г.Волгограда. 16 ноября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи начали проверку по факту гибели женщины при пожаре на складе лакокрасочных материалов в Дзержинском районе Волгограда, сообщила РИА Новости старший помощник главы СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Лакокрасочный склад загорелся на улице Ползунова в четверг днем. Пожару был присвоен второй номер сложности. Позже огонь распространился на площадь более чем в 1,5 тысячи квадратных метров. Около 23.00 пожар был полностью ликвидирован.

"В ходе тушения пожара на складе лакокрасочных материалов обнаружен фрагмент тела 34-летней женщины. По данному факту следователями организована доследственная проверка", — сказала она.

В настоящее время останки погибшей направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи готовятся приступить к осмотру места происшествия. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадала еще одна женщина, ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.