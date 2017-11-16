В Волгограде рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре на складе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние пострадавшей при пожаре на складе лакокрасочных изделий в Волгограде оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель комитета здравоохранения Волгоградской области.

Сообщение о возгорании на улице Ползунова поступило в четверг в 15.53 мск. Загорелись лакокрасочные изделия на складе 15 на 20 метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. Позже пожар распространился на площадь более 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.

"Пострадавшая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, женщина получила ожоги. По информации ГУ МЧС по региону, на данный момент информации о других пострадавших или погибших нет. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники и более 50 человек личного состава.