Возле горящего склада в Волгограде проведут замер вредных веществ в воздухе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спасатели МЧС направили к горящему в Волгограде складу с лакокрасочными материалами передвижную лабораторию для замеров уровней вредных веществ в воздухе, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.

Сообщение о возгорании на улице Ползунова поступило в 15.53 мск. Загорелись лакокрасочные изделия в складе 15 на 20 метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. По данным ведомства, пожар уже локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров

"На месте пожара работает передвижная лаборатория для замеров уровней предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе", — сказал собеседник агентства, добавив, что в ликвидации возгорания участвуют более 80 человек и 20 единиц техники.