Пропавшего в Ленобласти мальчика ищут с помощью летательных аппаратов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следователи продолжают расследование дела, возбужденного по факту исчезновения 10-летнего мальчика в Ленинградской области, его ищут с помощью волонтеров и летательных аппаратов, сообщается на сайте областного следственного управления.

Следствием установлено, что 28 октября около 12.00 мальчик ушел из дома в городе Отрадное Ленинградской области и не вернулся. Его местонахождение все еще не установлено. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в черную шапку, черную с красным куртку, черные брюки, коричневые кроссовки.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

"Обследование территории района, в котором пропал мальчик, продолжается при помощи волонтеров и с использованием летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Следователи в настоящий момент проводят допросы свидетелей, изъятие и осмотры видеозаписей камер наблюдения и видеорегистраторов, а также обыски. Ориентировки на пропавшего ребенка направлены во все подразделения правоохранительных органов и СМИ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Ленинградской области на постоянной основе контролирует ход расследования уголовного дела, в том числе лично участвуя в организованных мероприятиях.