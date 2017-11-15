После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения" возбудили после крупного ДТП с участием "Газели" и КамАЗа в Ростовской области, говорится в сообщении областной прокуратуры.
Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.
"Возбуждено уголовное дело по ч.5. ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура признала законность возбуждения дела и взяла на контроль ход расследования", — говорится в сообщении.