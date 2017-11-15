После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения" возбудили после крупного ДТП с участием "Газели" и КамАЗа в Ростовской области, говорится в сообщении областной прокуратуры.

© Фото : предоставлено Отделом информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области В ГИБДД назвали причину крупного ДТП под Ростовом-на-Дону

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". Пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в "Газели" ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23 — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

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"Возбуждено уголовное дело по ч.5. ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура признала законность возбуждения дела и взяла на контроль ход расследования", — говорится в сообщении.