В Ростовской области на трассе "Дон" в ДТП погибли пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и шестеро пострадали при столкновении пассажирской "Газели" с автомобилем КамАЗ в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.
В результате ДТП пять пассажиров погибли, из них двое несовершеннолетних. Пострадали еще шесть пассажиров.
По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.
Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом под Ростовом потребовалась помощь спасателейhttps://t.co/ia93mtqQ4d pic.twitter.com/ocGjR1ASmH— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.