В Ростовской области на трассе "Дон" в ДТП погибли пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек погибли и шестеро пострадали при столкновении пассажирской "Газели" с автомобилем КамАЗ в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП с пассажирской "Газелью" под Ростовомhttps://t.co/SVDOg2tK5C pic.twitter.com/mBTiI7xz23 — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

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Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон". "По предварительным данным, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ", — сказал он.

В результате ДТП пять пассажиров погибли, из них двое несовершеннолетних. Пострадали еще шесть пассажиров.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом под Ростовом потребовалась помощь спасателейhttps://t.co/ia93mtqQ4d pic.twitter.com/ocGjR1ASmH — ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 15 ноября 2017 г.

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