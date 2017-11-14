Роспотребнадзор в Петербурге проверит кафе после инцидента с инвалидом

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проведет проверку после того, как группу подростков, среди которых был инвалид-колясочник, попросили покинуть кафе при кинотеатре, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в кинотеатре Санкт-Петербурга отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждают, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать.

"Управление Роспотребнадзора проведет проверку по факту отказа в предоставлении услуг потребителю с ограниченными возможностями", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что стратегия защиты прав потребителей до 2030 года предполагает выработку системного подхода к улучшению положения потребителей из числа лиц с ограниченными возможностями. Среди основных целей стратегии – обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; повышение уровня и качества жизни населения РФ.