В Волгограде самолет совершил вынужденную посадку из-за дебошира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании "Победа", который летел из Ростова-на-Дону в Москву, вынужденно приземлился в Волгограде из-за дебошира на борту, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.

"Самолет рейса DP 104 Ростов – Внуково приземлился в аэропорту Волгограда", — сказал собеседник. Он уточнил, что вынужденная посадка была совершена из-за "нарушения правил поведения пассажиром на борту".

"По прибытию рейса в Волгоград пассажир снят сотрудниками полиции без багажа", — добавил он. Подробности инцидента выясняются.