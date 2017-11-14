В Петербурге суд оставил в силе приговор экс-главе "Балтийского завода"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник оставил в силе оправдательный приговор бывшему генеральному директору петербургского судостроительного "Балтийского завода" Андрею Фомичеву, который обвинялся в преднамеренном банкротстве предприятия, что нанесло ущерб в 5,5 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Василеостровский районный суд 18 апреля вынес оправдательный приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве в отношении Фомичева. Суд посчитал, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления. За Фомичевым было признано право на реабилитацию.
"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений оправдательный приговор Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Андрея Фомичева", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что в Василеостровский районный суд поступили апелляционная жалоба представителя АО "Балтийский завод" и апелляционное представление прокуратуры Центрального района Петербурга на оправдательный приговор в отношении Фомичева. Прокуратура просила приговор отменить и передать дело на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Представитель АО "Балтийский завод" не был согласен с выводом суда об отсутствии в действиях Фомичева состава преступления и с отказом в удовлетворении гражданского иска.
Однако, по версии следствия, Фомичев заключил кредитные договоры под более высокую процентную ставку в нескольких банках, что было невыгодно для завода. Следствие полагало, что после истечения срока депозита в "Межпромбанке" Фомичев не предпринял мер по возврату в распоряжение завода денег, несмотря на растущую кредиторскую задолженность. По версии следствия, это привело к тому, что возможность возврата средств после отзыва у банка лицензии могла быть утрачена, а предприятию был причинен ущерб в размере более 5,5 миллиарда рублей.