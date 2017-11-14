МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пожарные в Сочи потушили горевшее общежитие, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, всего пострадали 16 человек, из них один погиб.
"Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. В 11.05 открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник в ГУМЧС.
Официально информация о погибшем и пострадавших пока не подтверждается.
Пятиэтажное общежитие полыхает в центре #Сочи — люди прыгают из окон https://t.co/nDCDnXT6Ve #Пожар pic.twitter.com/3zpWDZaB6r— Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.