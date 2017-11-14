Тушение пожара в общежитии в Центральном районе Сочи. 14 ноября 2017

Тушение пожара в общежитии в Центральном районе Сочи. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пожарные в Сочи потушили горевшее общежитие, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, всего пострадали 16 человек, из них один погиб.

"Проведена эвакуация, эвакуировано 50 человек. В 11.05 открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник в ГУМЧС.

Официально информация о погибшем и пострадавших пока не подтверждается.

​