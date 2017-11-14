В Сочи при пожаре в общежитии погиб человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в общежитии в Центральном районе Сочи унесло жизнь одного человека, еще шесть пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Загорелась кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития, спасатели эвакуируют жильцов. Площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в оперативную смену в 09.22. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 11 боевых расчетов, всего 42 человека.

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