В Сочи при пожаре в общежитии погиб человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в общежитии в Центральном районе Сочи унесло жизнь одного человека, еще шесть пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Загорелась кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития, спасатели эвакуируют жильцов. Площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в оперативную смену в 09.22. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 11 боевых расчетов, всего 42 человека.
Пожар на чебрикова 38— ПриветСочи.ру (@privetsochi) 14 ноября 2017 г.
https://t.co/WGaEuqFZD1 pic.twitter.com/9uIsQaADb3