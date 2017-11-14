В Ульяновске начали проверку после вспышки сальмонеллеза в детском саду

САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Шестнадцать детей были госпитализированы с признаки сальмонеллеза из детсада в Ульяновске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура… вскрыла попытку сокрытия органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних факта массового заболевания воспитанников детского сада "Рябинка", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, с 6 по 10 ноября за медицинской помощью обратились 16 воспитанников детского сада от 2 до 5 лет. Заболевшим предварительно диагностирована острая кишечная инфекция сальмонеллезной этиологии, отметили в прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, администрация детского сада, руководство учреждения здравоохранения и управление образования проигнорировали положения нормативных документов о незамедлительном информировании правоохранительных органов. По факту госпитализации детей прокуратура проводит проверку.