В Петербурге в кафе отказались обслужить подростка-инвалида

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства конфликта между администрацией кафе кинотеатра "Мираж Синема" и группой подростков, среди которых был мальчик на инвалидной коляске, чья мать затем заявила об отказе администрации обслуживать ее сына, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
"Мы проверяем эту информацию, потому что она разноречива", — сказал представитель пресс-службы прокуратуры. По его словам, каждая сторона конфликта по-своему описывает возникшую ситуацию и ее причины.
Представитель ведомства рассказал, что меры последуют после того, как сотрудники ведомства установят, что произошло в кафе на самом деле.
По данным кинотеатра, семь человек, в том числе подросток с инвалидностью, пришли на территорию кинотеатра "Мираж Синема" в ТРК "Атлантик City" и, проходя мимо касс кинотеатра, расположились на территории кафе в зоне кинотеатра. После того, как подростки не стали ничего заказывать, администратор попросил их покинуть территорию кафе, "так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания".
"На просьбу покинуть территорию кафе был дан отрицательный ответ под предлогом общедоступности территории кафе для всех, что и вызвало недопонимание между сторонами и спровоцировало конфликтную ситуацию", — отмечается в заявлении.
Вместе с тем руководство кинотеатра приносит извинения "за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра "Мираж Синема".