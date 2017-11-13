В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве художника Пайманова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к длительным срокам заключения за убийство художника Евграфа Пайманова его бывшую сиделку и её несовершеннолетнего знакомого, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Из материалов дела следует, что 3 июля 2016 года в доме по Литейному проспекту было обнаружено тело Евграфа Пайманова 1947 года рождения, инвалида, члена Союза художников России. Управление Следственного комитета Петербурга задержало по подозрению в убийстве бывшую сиделку художника 19-летнюю Яну Зуеву и её 16-летнего знакомого Ч.

Суд признал Зуеву виновной в организации убийства и разбоя, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Несовершеннолетний Ч. признан судом виновным в убийстве и разбое. "Суд назначил наказание: Зуевой в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ч. в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на общую сумму 3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщает ОПС, суд посчитал доказанным, что умысел на убийство Пайманова возник у Зуевой на почве личной неприязни. Как отмечает ОПС, в ходе распития спиртных напитков Зуева попросила знакомого Ч. убить художника и завладеть его деньгами и имуществом, на что Ч. согласился. По данным суда, Зуева сообщила Ч., как добраться до дома, уточнила расположение камер наружного наблюдения, рассказала, что гражданин П. в указанное время ожидает сантехника, и предложила Ч. представиться помощником сантехника, чтобы попасть в квартиру. Подсудимая отметила, что её пожилой сосед — известный художник, и предложила после убийства похитить одну из картин, создав видимость убийства с целью хищения.

Согласно преступному плану, Ч. приискал в качестве оружия колюще-режущий предмет и пневматический пистолет. С целью сокрытия преступных действий он надел резиновые перчатки и бахилы, представившись помощником сантехника, проник в квартиру и, выбрав удобный момент, нанес художнику множественные удары ногами, металлическим прутом и колюще-режущим предметом. Подсудимый похитил принадлежащее семье убитого имущество на общую сумму более 534 тысяч рублей. ОПС отмечает, что Зуева лично сообщила об обнаружении трупа погибшего, чтобы ввести правоохранителей в заблуждение.

По информации из открытых источников, художник Евграф Пайманов родился в 1949 году в деревне Мурзакасы Чувашии. В 1972 году окончил Чувашский государственный педагогический институт, а в 1982 году — Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академию художеств в Санкт-Петербурге). В 1991 году Пайманов был принят в Союз Художников России. Работы Пайманова имеются в частных коллекциях в России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в России, Финляндии, США, Израиле и Германии.