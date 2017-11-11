Фонд "Ямал" подаст иск из-за покупки сантехники за бюджетные деньги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя — РИА Новости. Фонд "Ямал", учредителем которого является департамент по инновации и науке администрации ЯНАО, готовит судебные иски после публикации о ремонте в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский" за счет бюджетных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрия Кобылкина Наталья Хлопунова. В издании заявляют, что комментировать готовы только действия, а не намерения.

В четверг в " Новой газете " была опубликована статья, в которой утверждается, что инновационно-инвестиционный фонд "Ямал" якобы за счет бюджета оплатил ремонт в номере гостиничного комплекса, расположенного неподалеку от Салехарда, который местным жителям известен как "Нееловские дачи" или "резиденция губернатора". По версии издания, ремонт обошелся региональному бюджету в 18 миллионов рублей, причем более 8 миллионов потрачено на установку итальянской сантехники, а именно "эксклюзивного унитаза, изготовленного по спецзаказу". Подчеркивается, что единственные пользователи объекта — члены семьи губернатора ЯНАО Кобылкина.

Автор статьи — Ирек Муртазин, которого несколько лет назад приговорили к тюремному сроку за клевету и возбуждение ненависти или вражды после публикации в блоге ложной информации о смерти возглавлявшего тогда Татарстан Минтимера Шаймиева. В 2011 году он был условно-досрочно освобожден.

"Фонд уже готовит иски в суд. На исполнителей этой фейковой кампании, которая идет с начала года и оценивается в десятки миллионов рублей, также поданы заявления о клевете", — заявила Хлопунова.

По ее словам, ремонт сантехники проводился в гостиничном комплексе несколько лет назад и включал объемный перечень работ, учитывая, что "Ямальский" принимает гостей как из РФ, так и из-за рубежа, "является одним из лучших в Салехарде и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей".

В самом издании не стали комментировать готовящиеся иски.

"Будем комментировать документ, не будем комментировать намерения", — сказал РИА Новости заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов.

Это вторая подобная публикация "Новой газеты" о Дмитрии Кобылкине в текущем году. В феврале издание разместило на сайте видеозапись, на которой, как отмечала редакция, "человек, похожий на губернатора Ямала", рыбачит в заповеднике "Таймырский". В пресс-службе главы региона, комментируя данный материал, назвали газету "специфическим изданием", заявив также, что "фабриковать и монтировать сегодня умеют все". Публикацию о ремонте Хлопунова ранее назвала очередной "серией вранья и передергивания".