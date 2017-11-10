В Петербурге сотрудника "Газпрома" избили арматурой, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Двое неизвестных в Петербурге напали на начальника отдела проектного управления ПАО "Газпром", который был госпитализирован с многочисленными травмами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Около 19.30 на Богатырском проспекте двое неизвестных арматурой избили 53-летнего начальника отдела акционерного общества ПАО "Газпром", он госпитализирован с многочисленными травмами", — рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), максимальная санкция – пять лет лишения свободы.

Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.