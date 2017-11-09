В жилом доме в Ижевске обрушились девять этажей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Ижевске часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этаж, рассказал РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

Из под завалов уже извлекли двух человек, их передали врачам. Под обломками еще могут оставаться люди, добавили в МЧС.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов.

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов, создан оперативный штаб.

В Ижевске полностью обрушился подъезд одного из жилых домов. Информации о жертвах пока не поступало. (ФОТО: группа "Ижевск" в ВК) pic.twitter.com/ayE32jQIij — Adolf (@Ad0lf) 9 ноября 2017 г.

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