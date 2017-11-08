Оганесян признал вину в хищениях при строительстве "Зенит-арены"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 миллионов рублей при строительстве "Зенит-Арены", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. 16.10.2017 г. Фигурант вину признал", — говорится в сообщении.

Оганесяна задержали в Москве и заключили под стражу в ноябре прошлого года по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены" генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В среду в горсуд Петербурга поступило ходатайство о продлении срока ареста Оганесяна до 9 февраля 2018 года. Его рассмотрят 13 ноября.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

"Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.